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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di giovedì 6 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Jaissle è il nuovo allenatore del Newcastle

Il Newcastle ha trovato l'erede di Eddie Howe: dall'Al-Ahli, infatti, arriva Matthias Jaissle, 38enne che con gli arabi ha vinto due Champions League asiatiche consecutive

Salah al Trabzonspor: manca solo la firma

Con un tweet sul proprio profilo X, il club turco ha reso noto che sta per ultimare le negoziazioni riguardo l'acquisto dell'egiziano a parametro zero. "Sono state avviate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Mohamed Salah al nostro Club", si legge. Una nuova avventura per Salah, dopo nove stagioni al Liverpool e un passato in Serie A tra Fiorentina e Roma

Bayer Leverkusen, ufficiale Gutierrez

Il terzino lascia Napoli e la Serie A e firma con il club tedesco un contratto fino al 30 giugno 2031: operazione a titolo definitivo da 30 milioni di euro

Angelino lascia la Roma: ufficiale al Deportivo A Coruna

Il terzino spagnolo lascia la Roma ed è ufficialmente un nuovo giocatore del Deportivo A Coruna. Operazione in prestito con diritto di riscatto di 2,5 milioni di euro. Per il classe 1997 si tratta di un ritorno visto che è cresciuto nelle giovanili del club spagnolo

Calciomercato: Altre Notizie

Presidente Besiktas: "Vlahovic? Stiamo lavorando"

DALLA TURCHIA

"Vlahovic? Stiamo lavorando, ne stiamo discutendo", parola del presidente del Besiktas Serdal...

Roma, fatta per l'arrivo di Molina: le cifre

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La Roma ha definito gli ultimi dettagli con l'Atletico Madrid per il trasferimento Nahuel Molina....

Parma-El Bilal Touré, accordo totale: i dettagli

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Il Parma ha trovato l'accordo con l'Atalanta per l'acquisto di El Bilal Touré. Operazione in...

Como, Couto è arrivato in Italia: ora le visite

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Il Como è pronto ad accogliere Yan Couto. Il giocatore è atterrato all'aeroporto di Milano per...

Como, Chalobah è arrivato a Monza per le visite

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Trevor Chalobah è arrivato a Monza per sostenere le visite mediche e diventare a tutti gli...
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