Con un tweet sul proprio profilo X, il club turco ha reso noto che sta per ultimare le negoziazioni riguardo l'acquisto dell'egiziano a parametro zero. "Sono state avviate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Mohamed Salah al nostro Club", si legge. Una nuova avventura per Salah, dopo nove stagioni al Liverpool e un passato in Serie A tra Fiorentina e Roma