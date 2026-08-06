Qui tutta la giornata live di giovedì 6 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Roma, fatta per Molina
- Juve-Zirkzee: lo United apre al prestito...
- ...E per la porta spunta un'ipotesi per Suzuki
- Fiorentina scatenata: in arrivo Mastantuono
- Parma, fatta per El Bilal Touré dall'Atalanta
- Como, Couto è arrivato in Italia per visite e firma
- ...giornata di visite anche per Chalobah
- Presidente Besiktas: "Vlahovic? Stiamo lavorando"
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie A
- Le trattative concluse in Serie B
- Tabellone mercato Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Jaissle è il nuovo allenatore del Newcastle
Il Newcastle ha trovato l'erede di Eddie Howe: dall'Al-Ahli, infatti, arriva Matthias Jaissle, 38enne che con gli arabi ha vinto due Champions League asiatiche consecutive
Salah al Trabzonspor: manca solo la firma
Con un tweet sul proprio profilo X, il club turco ha reso noto che sta per ultimare le negoziazioni riguardo l'acquisto dell'egiziano a parametro zero. "Sono state avviate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Mohamed Salah al nostro Club", si legge. Una nuova avventura per Salah, dopo nove stagioni al Liverpool e un passato in Serie A tra Fiorentina e Roma
Bayer Leverkusen, ufficiale Gutierrez
Il terzino lascia Napoli e la Serie A e firma con il club tedesco un contratto fino al 30 giugno 2031: operazione a titolo definitivo da 30 milioni di euro
Angelino lascia la Roma: ufficiale al Deportivo A Coruna
Il terzino spagnolo lascia la Roma ed è ufficialmente un nuovo giocatore del Deportivo A Coruna. Operazione in prestito con diritto di riscatto di 2,5 milioni di euro. Per il classe 1997 si tratta di un ritorno visto che è cresciuto nelle giovanili del club spagnolo