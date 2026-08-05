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Roma, ai dettagli l'arrivo di Molina dall'Atletico Madrid: le cifre

Calciomercato

La Roma sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid per Nahuel Molina sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Read

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Molina si avvicina alla Roma. I giallorossi hanno trovato infatti l'intesa economica con l'Atletico Madrid sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Le parti stanno ultimando i dettagli finali per definire l'operazione e organizzare l'arrivo in Italia dell'argentino per visite mediche e firma del contratto. Si tratta di un ritorno in Serei A per l'esterno che si era trasferito in Spagna proprio dopo essersi messo in mostra nel nostro campionato con la maglia dell'Udinese. Decisiva la virata della Roma che, dopo il continuo muro alzato dal Feyenoord per Read, ha voluto puntare fortemente per chiudere con l'Atletico per Molina. 

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