Questa sera alle 23.00, Gian Piero Gasperini sarà ospite di 'Speciale Calciomercato' su Sky Sport 24. Dalla preparazione estiva fino alle ultime novità di mercato: l'allenatore della Roma interverrà dal ritiro giallorosso a Cardiff. Con lui Vanessa Leonardi, Luca Marchetti, Giovanni Bia e Alessandro Biolchi

La Roma è molto attiva in questa sessione di calciomercato e questa sera a parlare delle prossime operazione giallorosse in diretta su Sky Sport 24 sarà proprio Gian Piero Gasperini. L'allenatore italiano, collegato dal ritiro della Roma a Cardiff, sarà infatti ospite di 'Speciale Calciomercato' alle 23.00: in studio Vanessa Leonardi, Luca Marchetti, Giovanni Bia e Alessandro Biolchi.