Gasperini (Roma) ospite di 'Speciale Calciomercato' su Sky Sportalle 23
Questa sera alle 23.00, Gian Piero Gasperini sarà ospite di 'Speciale Calciomercato' su Sky Sport 24. Dalla preparazione estiva fino alle ultime novità di mercato: l'allenatore della Roma interverrà dal ritiro giallorosso a Cardiff. Con lui Vanessa Leonardi, Luca Marchetti, Giovanni Bia e Alessandro Biolchi
La Roma è molto attiva in questa sessione di calciomercato e questa sera a parlare delle prossime operazione giallorosse in diretta su Sky Sport 24 sarà proprio Gian Piero Gasperini. L'allenatore italiano, collegato dal ritiro della Roma a Cardiff, sarà infatti ospite di 'Speciale Calciomercato' alle 23.00: in studio Vanessa Leonardi, Luca Marchetti, Giovanni Bia e Alessandro Biolchi.