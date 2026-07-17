Miguel Angel Gil, Ceo dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Julian Alvarez. Ai canali ufficiali del club Gil ha detto riguardo all'argentino, cercato dal Barcellona: "Credo che l'Atletico Madrid sia il posto ideale per Julian. Recentemente ho sentito il presidente del Barcellona dichiarare che l'offerta per Alvarez non sarebbe stata infinita. La mia risposta è infinita: l'Atletico non accetterà nè 100, nè 150 nè 200 milioni per lui".

Nonostante il desiderio espresso prima dell'inizio del Mondiale di voler lasciare l'Atletico Madrid per "realizzare il sogno" di unirsi al Barcellona, Julian Alvarez resterà con i Colchoneros, rispettando il suo contratto fino al 2030. Lo ha detto il Ceo dell'Atletico, Julian Angel Gil, che in un'intervista ai canali ufficiali del club ha dichiarato: "La mia opinione è chiara, la volontà del club è chiara. Non ho dubbi che l'Atlético sia il posto giusto al mondo per Julian. Ho semplicemente sentito alcune dichiarazioni del presidente Laporta, secondo cui la sua offerta non era a tempo indeterminato. E la nostra risposta è che la nostra risposta è invece a tempo indeterminato; non vogliamo cederlo. Non abbiamo accettato l'offerta di 100 milioni di euro, né ne accetteremo una di 150 o 200 milioni di euro". L'unica opzione per il Barça, a questo punto, sembra essere quella di pagare la clausola rescissoria da 490 milioni prevista nel contratto dell'argentino.