Dopo giorni di trattative e i recenti passi avanti, Nicolò Zaniolo e l'Udinese hanno raggiunto un accordo verbale per il rinnovo del contratto. Le parti hanno definito l'intesa e ora manca soltanto la firma, attesa a breve, per il prolungamento ufficiale del numero 10. Il nuovo contratto sarà di quattro anni

La fumata bianca è ormai vicina. Nicolò Zaniolo e l'Udinese hanno raggiunto un accordo verbale per il rinnovo del contratto e sono pronti a proseguire insieme la loro avventura. Dopo gli incontri e i contatti degli ultimi giorni, le parti hanno trovato l'intesa definitiva: resta soltanto da formalizzare l'accordo con la firma, prevista a breve. Il nuovo contratto sarà di quattro anni. L'intesa arriva al termine di un periodo caratterizzato da alcune questioni contrattuali che avevano rallentato la trattativa. Nei giorni scorsi il giocatore non aveva preso parte agli allenamenti dopo aver presentato un certificato medico. La situazione, però, si è progressivamente sbloccata grazie ai nuovi contatti tra il club friulano e l'entourage del classe 1999.

La stagione di Zaniolo

Con l'Udinese Zaniolo ha disputato l'ultima stagione da protagonista con 34 presenze totali, 6 gol e 6 assist. Il club friulano ha riscattato il giocatore dal Galatasaray con la promessa di discutere un nuovo accordo sul contratto in vista della nuova stagione. Adesso è quasi tutto fatto, giocatore, agenti e club hanno sistemato i dettagli e ora sono in attesa dei nuovi documenti per poi poter formalizzare il contratto quadriennale.