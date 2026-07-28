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Juventus-Kolo Muani, prossime ore decisive: la situazione con il Psg

Calciomercato

Ore decisive per Kolo Muani: nella giornata di mercoledì 29 luglio, la Juventus deciderà se affondare il colpo per l'attaccante francese (andando incontro alle richieste del Psg) oppure abbandonare definitivamente la pista

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La Juve entra nella fase decisiva per Kolo Muani. Dopo i 'piccoli passi' in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di mercoledì 29 luglio sarà quella della verità.

La richiesta del Psg rimane la stessa

I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche (magari aggiungendo dei bonus facilmente raggiungibili). La trattativa entra nel vivo.

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