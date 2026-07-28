La Juve entra nella fase decisiva per Kolo Muani. Dopo i 'piccoli passi' in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di mercoledì 29 luglio sarà quella della verità.