Ore decisive per Kolo Muani: nella giornata di mercoledì 29 luglio, la Juventus deciderà se affondare il colpo per l'attaccante francese (andando incontro alle richieste del Psg) oppure abbandonare definitivamente la pista
La Juve entra nella fase decisiva per Kolo Muani. Dopo i 'piccoli passi' in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di mercoledì 29 luglio sarà quella della verità.
La richiesta del Psg rimane la stessa
I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche (magari aggiungendo dei bonus facilmente raggiungibili). La trattativa entra nel vivo.