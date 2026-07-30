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Cosa ci raccontano i dubbi di Leao

Manuele Baiocchini
©Getty

Non ha perso il sorriso, Leao, ma forse la voglia di restare in Italia. Aspetta la Premier, insiste la Turchia e intanto si allena con Amorim. La storia milanista è fatta di capitoli. Forse questo è davvero quello conclusivo

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