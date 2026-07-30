De Zerbi su Vicario e Romero: "Rispetto la loro volontà di andarsene"

"All'inizio della mia esperienza ho detto ai ragazzi 'Aiutatemi a salvarci e poi vi aiuterò ad andarvene'", parola di Roberto De Zerbi, che, intervistato da Alasdair Gold per Football London, ha parlato del futuro di Cristian Romero e di Guglielmo Vicario: "Non ho cercato di convincere Romero, ho rispettato ciò che mi aveva detto. Così come per Vicario". Poi su Djed Spence: "Gli ho detto 'Mi piacerebbe che tu restassi', non 'Voglio che tu resti'. Se non vuole restare, deve andarsene"

Inter e Juventus stanno guardando con grande interesse in Inghilterra per il mercato in entrata e in particolare al Tottenham. Intervistato da Alasdair Gold per Football London dal ritiro in Australia e Nuova Zelanda, l'allenatore del club inglese Roberto De Zerbi ha parlato delle situazioni di Cristian Romero e Guglielmo Vicario: "All'inizio della mia esperienza, ad aprile, ho avuto tantissimi colloqui individuali e i giocatori mi hanno esposto le loro idee. Io ho risposto: 'Aiutatemi a salvarci e poi vi aiuterò ad andarvene'. Ma Romero è stato incredibile con me. Eccezionale. Per il suo comportamento, per il rispetto dimostrato; ha sofferto quando non ha giocato l'ultima partita. Non è vero che volesse andarsene in Argentina per preparare il Mondiale. Non è vero. Dopo la semifinale contro l'Inghilterra ci siamo scambiati dei messaggi, ma non l'ho mai chiamato per convincerlo a restare. Ho rispettato ciò che mi aveva detto. Così come per Vicario, come per ogni giocatore. Romero è uno dei migliori difensori centrali al mondo, ma alla fine ho detto di voler rispettare la loro volontà".