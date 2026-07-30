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De Zerbi su Vicario e Romero: "Rispetto la loro volontà di andarsene"

Calciomercato

"All'inizio della mia esperienza ho detto ai ragazzi 'Aiutatemi a salvarci e poi vi aiuterò ad andarvene'", parola di Roberto De Zerbi, che, intervistato da Alasdair Gold per Football London, ha parlato del futuro di Cristian Romero e di Guglielmo Vicario: "Non ho cercato di convincere Romero, ho rispettato ciò che mi aveva detto. Così come per Vicario". Poi su Djed Spence: "Gli ho detto 'Mi piacerebbe che tu restassi', non 'Voglio che tu resti'. Se non vuole restare, deve andarsene"

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Inter e Juventus stanno guardando con grande interesse in Inghilterra per il mercato in entrata e in particolare al Tottenham. Intervistato da Alasdair Gold per Football London dal ritiro in Australia e Nuova Zelanda, l'allenatore del club inglese Roberto De Zerbi ha parlato delle situazioni di Cristian Romero e Guglielmo Vicario: "All'inizio della mia esperienza, ad aprile, ho avuto tantissimi colloqui individuali e i giocatori mi hanno esposto le loro idee. Io ho risposto: 'Aiutatemi a salvarci e poi vi aiuterò ad andarvene'. Ma Romero è stato incredibile con me. Eccezionale. Per il suo comportamento, per il rispetto dimostrato; ha sofferto quando non ha giocato l'ultima partita. Non è vero che volesse andarsene in Argentina per preparare il Mondiale. Non è vero. Dopo la semifinale contro l'Inghilterra ci siamo scambiati dei messaggi, ma non l'ho mai chiamato per convincerlo a restare. Ho rispettato ciò che mi aveva detto. Così come per Vicario, come per ogni giocatore. Romero è uno dei migliori difensori centrali al mondo, ma alla fine ho detto di voler rispettare la loro volontà".

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Il punto su Spence e Bergvall: "Vorrei restassero, ma se vogliono andarsene devono farlo"

Altri due nomi al centro di molte voci di mercato sono Spence e Bergvall: "A loro ho detto 'Mi piacerebbe che tu restassi', non 'Voglio che tu resti'. Se non vogliono restare, devono andarsene. Ma dovranno parlare con la dirigenza perché non sono io che mi occupo dei prezzi o delle cessioni". Poi sul mercato in entrata: "Quando voglio un giocatore divento come uno squalo: non c'è possibilità di dire di no! Il mercato non è certo chiuso, ma abbiamo completato il 60% del nostro progetto. Ora abbiamo un altro colpo da novanta".

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