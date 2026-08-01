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Cagliari, caso Esposito: lascia il ritiro senza autorizzazione. Il comunicato del club

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Novità sul caso Sebastiano Esposito in casa Cagliari. L'attaccante ha lasciato senza autorizzazione il ritiro di Ponte di Legno e non partirà con la squadra per la Germania, dove domenica 2 agosto è in programma un'amichevole contro l'Union Berlino. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Cagliari ha annunciato che prenderà provvedimenti

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Il caso Sebastiano Esposito si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo aver saltato l'ultimo allenamento a Ponte di Legno, l'attaccante ha lasciato il ritiro della prima squadra senza autorizzazione e non prenderà parte alla trasferta in Germania, dove il Cagliari affronterà l'Union Berlino in amichevole domenica 2 agosto. A renderlo noto è stato il club rossoblù attraverso un comunicato ufficiale.

La nota del Cagliari

Il club rossoblù, ha spiegato la situazione sui propri canali ufficiali e ha annunciato che valuterà il caso e prenderà provvedimenti: "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l'amichevole di domenica contro l'Union Berlin. La società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".

La ricostruzione

Esposito e il Cagliari stanno trattando da settimane l'adeguamento di contratto dell'attaccante in seguito al riscatto del suo cartellino dall'Inter. Il giocatore e il suo agente hanno fatto sapere di voler un rinnovo importante a cifre più alte. Da lì l'inizio della trattativa con il club non senza intoppi. Nella giornata di domenica 26 luglio c'è stato un primo incontro tra le parti che ancora non ha portato a una soluzione.

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