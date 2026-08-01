Qui tutta la giornata live di sabato 1 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
Como mai così vicino a Chalobah
Il difensore inglese si avvicina al Como. Il club ha pronto un ultimo e decisivo rilancio per trovare l'accordo economico con il Chelsea (dopo aver da tempo raggiunto l'intesa con il giocatore) sulla base di 30 milioni più bonus
Chalobah mai così vicino al ComoVai al contenuto
Fiorentina, interesse per Mastantuono del Real
I Viola hanno chiesto informazioni per il classe 2007, che lascerà il Real Madrid in prestito. Il giocatore sta prendendo tempo per scegliere la sua prossima destinazione
Fiorentina, interesse per Mastantuono del Real MadridVai al contenuto
Il Chelsea riabbraccia Mudryk
Il Chelsea riabbraccia Mudryk dopo la squalifica per doping. Di fatto un "nuovo" acquisto per Xabi Alonso, dato che l'ucraino è fermo da dicembre 2024, che ha a disposizione una rosa chilometrica da 5 portieri, 7 terzini, 9 difensori centrali (!) e 7 sette punte
Il Chelsea riabbraccia Mudryk: può tornare a giocare dopo la squalificaVai al contenuto
Eddie Howe non è più l'allenatore del Newcastle
Eddie Howe non è più l'allenatore del Newcastle: lascia gli inglesi a sole tre settimane dall'inizio della Premier League. Al suo posto, come riportato da Sky Uk, dovrebbe arrivare Matthias Jaissle dell'Al-Ahli
Calciomercato, Eddie Howe non è più l'allenatore del NewcastleVai al contenuto
Genoa, ufficiale Mitaj dall'Al Ittihad
Operazione in prestito con diritto di riscatto. “Mario è un giocatore che abbina due caratteristiche importanti: la qualità tecnica per la costruzione del gioco e la solidità mentale che non può mancare al Genoa", ha dichiarato il Chief of Football del club rossoblù Lopez
Julian Brandt riparte dall'Ajax
Julian Brandt è un nuovo giocatore dell'Ajax: il centrocampista era svincolato e nelle scorse settimane ci avevano pensato anche Roma e Juve
Calciomercato, l'Ajax ufficializza l'arrivo di BrandtVai al contenuto
Valdepenas è un nuovo giocatore della Fiorentina
Operazione a titolo definitivo. Il difensore si trasferisce a Firenze, con i Blancos che manterranno il 50% sulla futura rivendita
6 ufficialità in Serie B nella giornata di ieri
Simone Verdi al Benevento ma non solo: tutti i colpi ufficiali fino a questo momento da parte delle squadre di Serie B
6 ufficialità in Serie B: i dettagli di tutti i colpiVai al contenuto
Calciomercato, le news di oggi
- Roma, fatta per Koulierakis: al Wolfsburg 17 milioni più bonus
- Como, accordo a un passo col Chelsea per Chalobah
- Napoli, per la difesa avanza Gatti
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
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- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero