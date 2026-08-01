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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di sabato 1 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

LIVE

Como mai così vicino a Chalobah

Il difensore inglese si avvicina al Como. Il club ha pronto un ultimo e decisivo rilancio per trovare l'accordo economico con il Chelsea (dopo aver da tempo raggiunto l'intesa con il giocatore) sulla base di 30 milioni più bonus

Chalobah mai così vicino al Como

Chalobah mai così vicino al Como

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Fiorentina, interesse per Mastantuono del Real

I Viola hanno chiesto informazioni per il classe 2007, che lascerà il Real Madrid in prestito. Il giocatore sta prendendo tempo per scegliere la sua prossima destinazione

Fiorentina, interesse per Mastantuono del Real Madrid

Fiorentina, interesse per Mastantuono del Real Madrid

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Il Chelsea riabbraccia Mudryk

Il Chelsea riabbraccia Mudryk dopo la squalifica per doping. Di fatto un "nuovo" acquisto per Xabi Alonso, dato che l'ucraino è fermo da dicembre 2024, che ha a disposizione una rosa chilometrica da 5 portieri, 7 terzini, 9 difensori centrali (!) e 7 sette punte

Il Chelsea riabbraccia Mudryk: può tornare a giocare dopo la squalifica

Il Chelsea riabbraccia Mudryk: può tornare a giocare dopo la squalifica

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Eddie Howe non è più l'allenatore del Newcastle

Eddie Howe non è più l'allenatore del Newcastle: lascia gli inglesi a sole tre settimane dall'inizio della Premier League. Al suo posto, come riportato da Sky Uk, dovrebbe arrivare Matthias Jaissle dell'Al-Ahli

Calciomercato, Eddie Howe non è più l'allenatore del Newcastle

Calciomercato, Eddie Howe non è più l'allenatore del Newcastle

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Genoa, ufficiale Mitaj dall'Al Ittihad

Operazione in prestito con diritto di riscatto. “Mario è un giocatore che abbina due caratteristiche importanti: la qualità tecnica per la costruzione del gioco e la solidità mentale che non può mancare al Genoa", ha dichiarato il Chief of Football del club rossoblù Lopez

Julian Brandt riparte dall'Ajax

Julian Brandt è un nuovo giocatore dell'Ajax: il centrocampista era svincolato e nelle scorse settimane ci avevano pensato anche Roma e Juve

Calciomercato, l'Ajax ufficializza l'arrivo di Brandt

Calciomercato, l'Ajax ufficializza l'arrivo di Brandt

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Valdepenas è un nuovo giocatore della Fiorentina

Operazione a titolo definitivo. Il difensore si trasferisce a Firenze, con i Blancos che manterranno il 50% sulla futura rivendita

6 ufficialità in Serie B nella giornata di ieri

Simone Verdi al Benevento ma non solo: tutti i colpi ufficiali fino a questo momento da parte delle squadre di Serie B

6 ufficialità in Serie B: i dettagli di tutti i colpi

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Calciomercato, le news di oggi

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