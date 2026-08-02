Juve, Vicario resta il nome forte se il Tottenham apre al prestito. Suzuki è l'alternativaCalciomercato
Dopo Kolo Muani e Alajbegovic la Juventus continua a lavorare anche per il portiere. Vicario resta il nome forte, soprattutto qualora il Tottenham dovesse aprire al prestito. L'alternativa è Suzuki, che ha costi più alti e sul quale c'è anche il Psg
La Juve si prepara a ufficializzare Kolo Muani e Alajbegovic ma non solo. Dopo i due colpi in attacco, i bianconeri tornano a concentrarsi sulla questione portiere. Il nome forte resta quello di Gugliemo Vicario, soprattutto qualora il Tottenham dovesse aprire al prestito del giocatore.
L'alternativa è Suzuki
L'alternativa per i bianconeri è Suzuki. Sul giapponese c'è forte anche il Psg, che ha avuto già diversi contatti con il Parma. Qualora dovesse uscire Chevalier, il club francese andrebbe forte a chiudere per il portiere del del Parma. La Juventus però sta continuando a tenere vivi i contatti con il Parma.