L'Inter continua a cercare un nuovo esterno destro e nelle ultime ore ha fatto un nuovo sondaggio per Moussa Diaby, di proprietà dell'Al Ittihad. Rispetto agli altri nomi in lista, il francese ha caratteristiche molto più offensive e completamente diverse, ma piace molto al club nerazzurro, che lo segue da diversi mesi. L'Inter, infatti, aveva provato a portarlo a Milano già nella scorsa sessione di calciomercato invernale e ora ha riallacciato i contatti. Il classe 1999 è un giocatore in grado di garantire velocità e dribbling nell'uno contro uno, ma resta un'operazione complicata da un punto di vista economico. Diaby percepisce uno stipendio altissimo in Arabia Saudita, che i nerazzurri non riuscirebbero a garantire. Per questo, se la squadra di Chivu decidesse di affondare il colpo, dovrebbe prima trovare un accordo con l'Al Ittihad anche sull'ingaggio, così da facilitare la cessione.