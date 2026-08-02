Il Psg è in vantaggio sulla Juventus per il cartellino di Zion Suzuki. Il club francese ha fatto un'offerta da circa 28 milioni di euro più bonus per il cartellino del portiere giapponese classe 2002 e ora sta provando a trovare l'intesa definitiva con il club emiliano CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Zion Suzuki è destinato a lasciare il Parma. Il portiere giapponese è nel mirino del Paris Saint-Germain, che è in vantaggio sulla Juventus. Il club francese ha offerto circa 28 milioni di euro più bonus per cercare di convincere il club emiliano e ora sta provando a trovare l'intesa definitiva. Il club bianconero è alla ricerca di un nuovo portiere e si era detto interessato al classe 2002, ma la squadra di Luis Enrique è avanti nella trattativa.

I numeri di Suzuki Nella stagione 2025/26 Suzuki ha giocato soltanto 20 partite in Serie A con la maglia del Parma, visto che ha passato i primi mesi in infermeria per un infortunio alla mano. Una volta tornato ha collezionato 5 clean sheet e subito 28 reti, e poi è stato convocato dal Giappone per i Mondiali, dove ha giocato altre 4 partite da titolare.