Dalla Pro Patria... alla Pro Patria: la carriera di Sabatini

Walter Sabatini ha vestito la maglia biancoblù nella stagione 1983/84, collezionando 29 presenze e 3 gol nel campionato di Serie C2. All'epoca era un attaccante tecnico e versatile, con un passato in Serie A con la Roma e in Serie B con il Varese, prima di chiudere la carriera da calciatore. È però dietro una scrivania che Sabatini ha scritto le pagine più importanti della sua storia calcistica. Talent scout tra i più apprezzati del panorama italiano, ha contribuito alla crescita di campioni come Alessandro Nesta, Marco Di Vaio, Javier Pastore e Paulo Dybala, costruendosi una reputazione internazionale grazie al suo intuito nella scoperta dei talenti. Ora il ritorno alla Pro Patria chiude simbolicamente un cerchio.