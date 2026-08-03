Walter Sabatini riparte a sorpresa dalla Pro Patria: ricoprirà un ruolo istituzionalea sorpresa
Walter Sabatini riparte dalla Pro Patria. Il dirigente fa ritorno in biancoblù a distanza di oltre 40 anni dalla stagione 1983/1984, la sua ultima da calciatore prima del ritiro. Ricoprirà in società un importante ruolo istituzionale
Walter Sabatini ritorna alla Pro Patria. Un annuncio a sorpresa, pubblicato sul profilo Instagram del club, che ricollega il dirigente ai colori biancoblù a distanza di oltre 40 anni (visto che si era ritirato da giocatore con la maglia dei lombardi nella stagione 1983/1984). Sabatini ricoprirà un importante ruolo istituzionale in società, che ripartirà dalla Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione. Si tratta della sua prima esperienza dopo aver concluso la sua avventura alla Salernitana due anni fa.
Dalla Pro Patria... alla Pro Patria: la carriera di Sabatini
Walter Sabatini ha vestito la maglia biancoblù nella stagione 1983/84, collezionando 29 presenze e 3 gol nel campionato di Serie C2. All'epoca era un attaccante tecnico e versatile, con un passato in Serie A con la Roma e in Serie B con il Varese, prima di chiudere la carriera da calciatore. È però dietro una scrivania che Sabatini ha scritto le pagine più importanti della sua storia calcistica. Talent scout tra i più apprezzati del panorama italiano, ha contribuito alla crescita di campioni come Alessandro Nesta, Marco Di Vaio, Javier Pastore e Paulo Dybala, costruendosi una reputazione internazionale grazie al suo intuito nella scoperta dei talenti. Ora il ritorno alla Pro Patria chiude simbolicamente un cerchio.