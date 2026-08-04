Daniel Maldini è sempre più vicino al Cagliari. Il club rossoblù ha raggiunto un'intesa con l'Atalanta per un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e obbligo legato al raggiungimento di determinati obiettivi personali. I rossoblù sono sempre più vicini anche a Kevin Carlos del Nizza

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