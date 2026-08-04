Maldini-Cagliari, operazione in prestito con diritto di riscatto. Vicino anche Carloscagliari
Daniel Maldini è sempre più vicino al Cagliari. Il club rossoblù ha raggiunto un'intesa con l'Atalanta per un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e obbligo legato al raggiungimento di determinati obiettivi personali. I rossoblù sono sempre più vicini anche a Kevin Carlos del Nizza
Il Cagliari è in chiusura per Daniel Maldini. Dopo i primi contatti, il club rossoblù ha insistito nella trattativa con l'Atalanta e si prepara ad accogliere il giocatore.
L'operazione è impostata sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. L'acquisto potrebbe diventare obbligatorio al raggiungimento di determinati traguardi personali.
Cagliari, avanti anche per Kevin Carlos e Floriani Mussolini
Il Cagliari lavora anche su altri rinforzi oltre a Daniel Maldini. I rossoblù sono sempre più vicini a Kevin Carlos del Nizza, attaccante seguito anche da Preston e Samsunspor. Per la fascia piace invece Romano Floriani Mussolini, uno dei profili sondati dal club sardo.