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Maldini-Cagliari, operazione in prestito con diritto di riscatto. Vicino anche Carlos

cagliari

Daniel Maldini è sempre più vicino al Cagliari. Il club rossoblù ha raggiunto un'intesa con l'Atalanta per un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e obbligo legato al raggiungimento di determinati obiettivi personali. I rossoblù sono sempre più vicini anche a Kevin Carlos del Nizza

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Il Cagliari è in chiusura per Daniel Maldini. Dopo i primi contatti, il club rossoblù ha insistito nella trattativa con l'Atalanta e si prepara ad accogliere il giocatore.

L'operazione è impostata sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. L'acquisto potrebbe diventare obbligatorio al raggiungimento di determinati traguardi personali.

Cagliari, avanti anche per Kevin Carlos e Floriani Mussolini

Il Cagliari lavora anche su altri rinforzi oltre a Daniel Maldini. I rossoblù sono sempre più vicini a Kevin Carlos del Nizza, attaccante seguito anche da Preston e Samsunspor. Per la fascia piace invece Romano Floriani Mussolini, uno dei profili sondati dal club sardo.

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