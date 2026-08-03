I rossoblù stanno portando avanti la trattativa per Daniel Maldini con l'Atalanta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un'operazione che al momento procede slegata rispetto alla situazione Sebastiano Esposito, per il quale i nerazzurri si erano mossi nei giorni scorsi

Il Cagliari vuole Maldini. Operazione che si potrebbe fare in prestito con obbligo di riscatto legato a salvezza e presenze del giocatore. Con queste modalità sarebbe un’operazione separata dalla trattativa per Sebastiano Esposito. Se invece il Cagliari dovesse acquistare a titolo definitivo o rendere certo l’obbligo, allora nella trattativa potrebbe rientrare anche il cartellino di Esposito: si parlerà poi di conguaglio. Ai nerazzurri Esposito piace ma lo considera un investimento per il futuro: ecco perché non sarebbe certa una sua permanenza