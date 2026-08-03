Cagliari-Maldini, si lavora per il prestito con l'Atalanta: operazione slegata da EspositoCalciomercato
I rossoblù stanno portando avanti la trattativa per Daniel Maldini con l'Atalanta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un'operazione che al momento procede slegata rispetto alla situazione Sebastiano Esposito, per il quale i nerazzurri si erano mossi nei giorni scorsi
Il Cagliari vuole Maldini. Operazione che si potrebbe fare in prestito con obbligo di riscatto legato a salvezza e presenze del giocatore. Con queste modalità sarebbe un’operazione separata dalla trattativa per Sebastiano Esposito. Se invece il Cagliari dovesse acquistare a titolo definitivo o rendere certo l’obbligo, allora nella trattativa potrebbe rientrare anche il cartellino di Esposito: si parlerà poi di conguaglio. Ai nerazzurri Esposito piace ma lo considera un investimento per il futuro: ecco perché non sarebbe certa una sua permanenza
Cosa sta succedendo tra Esposito e Cagliari
L'attaccante ha lasciato senza autorizzazione il ritiro di Ponte di Legno e non partirà con la squadra per la Germania, dove domenica 2 agosto è in programma un'amichevole contro l'Union Berlino. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Cagliari ha annunciato che prenderà provvedimenti.