L'Inter continua a cercare un nuovo esterno destro e, oltre a Diaby, nella lista rispunta anche Nico Gonzalez della Juventus. Il club nerazzurro sta valutando il suo profilo e ha avuto dei primi contatti con l'entourage del giocatore

Dopo l'addio di Dumfries, l'Inter si è mossa sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno destro. Ora nella lista dei nerazzurri oltre a Diaby è tornato anche Nico Gonzalez. La squadra di Chivu lo aveva cercato anche la scorsa estate, ma poi l'argentino è andato all'Atletico Madrid. Nelle ultime ore l'Inter ha avuto alcuni contatti con l'entourage dell'attaccante della Juventus e ora è tornata a pensare a lui per la fascia. In ogni caso, Diaby resta in pole se l'Al Ittihad dovesse accettare le condizioni del club nerazzurri, ovvero una buonuscita per compensare all'ingaggio altissimo e l'inserimento di un giocatore nell'operazione, magari Asllani.