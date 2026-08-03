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Inter, rispunta Nico Gonzalez oltre a Diaby: le ultime novità sull'esterno

Calciomercato

L'Inter continua a cercare un nuovo esterno destro e, oltre a Diaby, nella lista rispunta anche Nico Gonzalez della Juventus. Il club nerazzurro sta valutando il suo profilo e ha avuto dei primi contatti con l'entourage del giocatore

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Dopo l'addio di Dumfries, l'Inter si è mossa sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno destro. Ora nella lista dei nerazzurri oltre a Diaby è tornato anche Nico Gonzalez. La squadra di Chivu lo aveva cercato anche la scorsa estate, ma poi l'argentino è andato all'Atletico Madrid. Nelle ultime ore l'Inter ha avuto alcuni contatti con l'entourage dell'attaccante della Juventus e ora è tornata a pensare a lui per la fascia. In ogni caso, Diaby resta in pole se l'Al Ittihad dovesse accettare le condizioni del club nerazzurri, ovvero una buonuscita per compensare all'ingaggio altissimo e l'inserimento di un giocatore nell'operazione, magari Asllani.

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