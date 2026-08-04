Calciomercato, le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di martedì 4 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
Schalke, Dzeko ha rinnovato per un'altra stagione
Edin Dzeko resterà allo Schalke anche nella prossima stagione e tornerà a giocare in Bundesliga. L'attaccante bosniaco, 40 anni, ha firmato un rinnovo annuale e indosserà la maglia numero 10. Arrivato a gennaio dalla Fiorentina, ha contribuito alla promozione con 6 gol e 3 assist in 11 presenze: "Ho ancora fame e voglio aiutare la squadra anche in Bundesliga", ha dichiarato l'attaccante che giocherà la sua 23esima stagione da professionista
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