Calciomercato, le news di oggi LIVE

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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 4 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Schalke, Dzeko ha rinnovato per un'altra stagione

Edin Dzeko resterà allo Schalke anche nella prossima stagione e tornerà a giocare in Bundesliga. L'attaccante bosniaco, 40 anni, ha firmato un rinnovo annuale e indosserà la maglia numero 10. Arrivato a gennaio dalla Fiorentina, ha contribuito alla promozione con 6 gol e 3 assist in 11 presenze: "Ho ancora fame e voglio aiutare la squadra anche in Bundesliga", ha dichiarato l'attaccante che giocherà la sua 23esima stagione da professionista

Calciomercato, le news di oggi

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Walter Sabatini riparte dalla Pro Patria

a sorpresa

Walter Sabatini riparte dalla Pro Patria. Il dirigente fa ritorno in biancoblù a distanza di...

Inter, anche Nico Gonzalez in lista oltre a Diaby

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Diomande al Real, il Lipsia: "Affare non chiuso"

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