Calciomercato, le news di oggi LIVE

Edin Dzeko resterà allo Schalke anche nella prossima stagione e tornerà a giocare in Bundesliga. L'attaccante bosniaco, 40 anni, ha firmato un rinnovo annuale e indosserà la maglia numero 10. Arrivato a gennaio dalla Fiorentina, ha contribuito alla promozione con 6 gol e 3 assist in 11 presenze: "Ho ancora fame e voglio aiutare la squadra anche in Bundesliga", ha dichiarato l'attaccante che giocherà la sua 23esima stagione da professionista