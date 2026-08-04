Fiorentina-Mastantuono, c'è distanza con giocatore e Real Madrid: le news di calciomercatoCalciomercato
La Fiorentina continua a lavorare per regalare Franco Mastantuono a Fabio Grosso, ma c'è ancora distanza. Servirà la convinzione totale dell'argentino, così come una partecipazione importante da parte del Real Madrid per quanto riguarda l'ingaggio
Il mercato della Fiorentina è stato fin qui ricchissimo di acquisti di livello, da Atta e Oulai fino Dragusin. Il prossimo obiettivo del club viola è potenziare l'attacco e per questo ha aperto una trattativa con il Real Madrid per Franco Mastantuono. La squadra di Grosso continua a trattare per il momento c'è ancora distanza. Per chiudere la trattativa servirà una partecipazione importante del club spagnolo sull'ingaggio dell'argentino, ma anche la volontà totale del fantasista di trasferirsi a Firenze.