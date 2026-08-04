Il mercato della Fiorentina è stato fin qui ricchissimo di acquisti di livello, da Atta e Oulai fino Dragusin. Il prossimo obiettivo del club viola è potenziare l'attacco e per questo ha aperto una trattativa con il Real Madrid per Franco Mastantuono. La squadra di Grosso continua a trattare per il momento c'è ancora distanza. Per chiudere la trattativa servirà una partecipazione importante del club spagnolo sull'ingaggio dell'argentino, ma anche la volontà totale del fantasista di trasferirsi a Firenze.