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Fiorentina-Mastantuono, c'è distanza con giocatore e Real Madrid: le news di calciomercato

Calciomercato

La Fiorentina continua a lavorare per regalare Franco Mastantuono a Fabio Grosso, ma c'è ancora distanza. Servirà la convinzione totale dell'argentino, così come una partecipazione importante da parte del Real Madrid per quanto riguarda l'ingaggio

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Il mercato della Fiorentina è stato fin qui ricchissimo di acquisti di livello, da Atta e Oulai fino Dragusin. Il prossimo obiettivo del club viola è potenziare l'attacco e per questo ha aperto una trattativa con il Real Madrid per Franco Mastantuono. La squadra di Grosso continua a trattare per il momento c'è ancora distanza. Per chiudere la trattativa servirà una partecipazione importante del club spagnolo sull'ingaggio dell'argentino, ma anche la volontà totale del fantasista di trasferirsi a Firenze.

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