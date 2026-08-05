Napoli, slitta il rientro di Lukaku: decisione presa in accordo con il clubnapoli
Romelu Lukaku non si è presentato al ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, ma la decisione di slittare di un paio di giorni il rientro è stata presa in comune accordo con club e ds Manna
Romelu Lukaku non si è presentato al ritiro del Napoli. Il belga sarebbe dovuto arrivare a Castel di Sangro nella giornata di mercoledì 5 agosto, dopo aver terminato il periodo di vacanze in seguito al Mondiale, ma ha avuto due giorni in più in accordo con la società e con il ds Manna per risolvere alcune questioni personali. Non ci sono strappi tra le parti, ma una decisione presa in comune accordo con Lukaku che rientrerà da programma nel giro di 2/3 giorni per aggregarsi alla squadra agli ordini di Massimiliano Allegri.
Il programma del Napoli fino al debutto in Serie A
La squadra di Massimiliano Allegri, dopo un periodo in ritiro a Dimaro, sta continuando la preparazione a Castel di Sangro dove rimarrà fino al 13 di agosto. Tre amichevoli in programma per il Napoli tutte visibili su Sky Primafila: mercoledì 5 agosto contro l'Osasuna (ore 18), sabato 8 contro il Celta Vigo (ore 21) e mercoledì 12 contro l'Aris Salonicco (ore 21). Poi il debutto in Serie A, in programma sabato 22 agosto alle 20:45 al Ferraris contro il Genoa.