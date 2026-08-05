Romelu Lukaku non si è presentato al ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, ma la decisione di slittare di un paio di giorni il rientro è stata presa in comune accordo con club e ds Manna

Romelu Lukaku non si è presentato al ritiro del Napoli. Il belga sarebbe dovuto arrivare a Castel di Sangro nella giornata di mercoledì 5 agosto, dopo aver terminato il periodo di vacanze in seguito al Mondiale, ma ha avuto due giorni in più in accordo con la società e con il ds Manna per risolvere alcune questioni personali. Non ci sono strappi tra le parti, ma una decisione presa in comune accordo con Lukaku che rientrerà da programma nel giro di 2/3 giorni per aggregarsi alla squadra agli ordini di Massimiliano Allegri.