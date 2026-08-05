Ci siamo: Franco Mastantuono sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina. Le parti hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore e sulla formula dell'operazione (che sarà in prestito secco) e ora sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli
Fiorentina scatenata sul mercato: in arrivo anche Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A, e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia.
Approfondimento
Come Mastantuono c'è solo Mastantuono
Decisivo il contributo del Real e la volontà del ragazzo
Un'operazione resa possibile anche grazie al contributo del Real Madrid nel pagare l'ingaggio del giocatore per l'anno in prestito, così come la volontà del ragazzo. Dopo aver definito gli ultimi dettagli, Mastantuono sarà in Italia. Si tratta dell'ottavo colpo della Fiorentina questa estate dopo Viery, Dragusin, Atta, Jimenez, Oulai, Valdepenas e Joao Mario.