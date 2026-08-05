Il Como è pronto ad accogliere Yan Couto. Il giocatore è atterrato all'aeroporto di Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai biancoblù. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. "Sono contento per questa esperienza", ha dichiarato il brasiliano ai microfoni di Sky Sport

Nuovo colpo del Como: è arrivato a Milano Yan Couto. L'esterno brasiliano sosterrà nella giornata di mercoledì 5 agosto le visite mediche per poi passare alla firma del contratto. Operazione con il Borussia Dortmund intavolata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Atterrato all'aeroporto, il giocatore ha rilasciato le sue prime parole in Italia ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento e fiducioso, è un periodo molto buono e importante per la mia vita. Sono molto emozionato per questa esperienza".