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Como, Couto è arrivato in Italia: ora visite mediche e firma. VIDEO

Calciomercato

Il Como è pronto ad accogliere Yan Couto. Il giocatore è atterrato all'aeroporto di Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai biancoblù. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. "Sono contento per questa esperienza", ha dichiarato il brasiliano ai microfoni di Sky Sport

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Nuovo colpo del Como: è arrivato a Milano Yan Couto. L'esterno brasiliano sosterrà nella giornata di mercoledì 5 agosto le visite mediche per poi passare alla firma del contratto. Operazione con il Borussia Dortmund intavolata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Atterrato all'aeroporto, il giocatore ha rilasciato le sue prime parole in Italia ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento e fiducioso, è un periodo molto buono e importante per la mia vita. Sono molto emozionato per questa esperienza".

 

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In arrivo anche Chalobah

Non solo Couto: è fatta anche per il trasferimento al Como di Trevor Chalobah. Accordo trovato con il Chelsea per 30 milioni di euro più 3 di bonus. Il difensore arriverà in Italia nella giornata di mercoledì 5 agosto per svolgere anche lui le visite mediche.

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