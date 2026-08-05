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Juventus, contatti con Zirkzee: il Manchester United apre al prestito

Calciomercato

La Juventus continua a monitorare per l'attacco il profilo di Joshua Zirkzee. I bianconeri stanno portando avanti i colloqui con l'entourage del giocatore e con il Manchester United, che ha aperto alla cessione in prestito dell'attaccante. Sullo sfondo resiste il nome di Pellegrino

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Dopo gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore, i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. L'olandese è un vecchio obiettivo di Frederic Massara, che lo voleva già ai tempi della Roma e ora potrà provare a chiudere per il suo ritorno in Italia alla Juve. 

Pellegrino resta sullo sfondo

Come alternativa a Joshua Zirkzee, resiste sullo sfondo il nome di Mateo Pellegrino del Parma per l'attacco della Juventus. In questo momento, tuttavia, l'olandese è avanti.

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