La Juventus continua a monitorare per l'attacco il profilo di Joshua Zirkzee. I bianconeri stanno portando avanti i colloqui con l'entourage del giocatore e con il Manchester United, che ha aperto alla cessione in prestito dell'attaccante. Sullo sfondo resiste il nome di Pellegrino

Dopo gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore, i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. L'olandese è un vecchio obiettivo di Frederic Massara, che lo voleva già ai tempi della Roma e ora potrà provare a chiudere per il suo ritorno in Italia alla Juve.