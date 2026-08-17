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Juve, Tomori possibile idea per la difesa. Piace anche Fofana del Milan

Calciomercato

La Juventus resta vigile sul mercato in entrata e monitora alcune possibili uscite del Milan: oltre a Youssouf Fofana, piace anche Fikayo Tomori in caso di una cessione in difesa

JUVENTUS-JUVE NEXT GEN 2-0: GLI HIGHLIGHTS

Il mercato della Juventus è stato fin qui ricco di colpi importanti, in questi ultimi giorni di agosto i bianconeri restano molto attenti sulle possibili opportunità. In questo senso, la squadra di Spalletti sta osservando con grande attenzione la situazione in casa Milan, che ha annunciato come alcuni giocatori siano fuori dal progetto di Amorim. Oltre a Youssouf Fofana, la Juventus è vigile anche su Fikayo Tomori, che può essere un'idea nel caso di una cessione in difesa. Il direttore sportivo bianconero Frederic Massara conosce molto bene il difensore dai tempi del Milan e per questo la Juventus lo segue con interesse.

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