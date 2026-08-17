Il mercato della Juventus è stato fin qui ricco di colpi importanti, in questi ultimi giorni di agosto i bianconeri restano molto attenti sulle possibili opportunità. In questo senso, la squadra di Spalletti sta osservando con grande attenzione la situazione in casa Milan, che ha annunciato come alcuni giocatori siano fuori dal progetto di Amorim. Oltre a Youssouf Fofana, la Juventus è vigile anche su Fikayo Tomori, che può essere un'idea nel caso di una cessione in difesa. Il direttore sportivo bianconero Frederic Massara conosce molto bene il difensore dai tempi del Milan e per questo la Juventus lo segue con interesse.