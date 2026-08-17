Napoli, preso Badiashile in prestito dal Chelsea

Accordo trovato tra Napoli e Chelsea per Benoit Badiashile: l'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Non ci saranno bonus a differenza di quanto inizialmente avevano chiesto i Blues. Il giocatore nelle prossime ore dovrebbe sbarcare in Italia
Il Napoli ha chiuso per Benoit Badiashile dal Chelsea. Le parti hanno definito tutti i dettagli e trovato l'accordo in queste ore sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. La formula non prevede bonus.
Badiashile, possibile partenza già martedì
Completata la trattativa, il giocatore dovrebbe partire nella giornata di domani, martedì 18 agosto, per raggiungere Napoli. Resta però da verificare se riuscirà ad arrivare in tempo per sostenere le visite mediche già nella giornata di domani, come previsto anche per Costantino Favasuli.