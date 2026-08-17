Napoli, preso Badiashile in prestito dal Chelsea

Accordo trovato tra Napoli e Chelsea per Benoit Badiashile: l'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Non ci saranno bonus a differenza di quanto inizialmente avevano chiesto i Blues. Il giocatore nelle prossime ore dovrebbe sbarcare in Italia

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