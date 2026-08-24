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Como-Diego Carlos, intesa di massima con il Fenerbahce

Calciomercato

Il Como ha trovato l'intesa di massima con il Fenerbahce per il ritorno a titolo definitivo di Diego Carlos. Per poter concretizzare l'operazione, però, sarà prima necessario cedere Dossena, in trattativa con il Parma, che lo vorrebbe in prestito

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