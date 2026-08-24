Como-Diego Carlos, intesa di massima con il Fenerbahce

Il Como ha trovato l'intesa di massima con il Fenerbahce per il ritorno a titolo definitivo di Diego Carlos. Per poter concretizzare l'operazione, però, sarà prima necessario cedere Dossena, in trattativa con il Parma, che lo vorrebbe in prestito
Il Como ha trovato l'intesa di massima con il Fenerbahce per il ritorno a titolo definitivo di Diego Carlos. Per poter concretizzare l'operazione, però, sarà prima necessario cedere Dossena, in trattativa con il Parma, che lo vorrebbe in prestito
Qui tutta la giornata live di martedì 25 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra...
L'obiettivo numero uno del Napoli per l'attacco è Marc Guiu. Il club azzurro è pronto a offrire...
La Juventus cerca ancora un numero 9 ed è tornato di moda il nome di Sorloth, calciatore che i...
Il Como ha trovato l'intesa di massima con il Fenerbahce per il ritorno a titolo definitivo di...
La società biancoceleste cambia la formula per l'attaccante del Sassuolo: non più prestito, ma...