In Italia il calciomercato è chiuso ormai da giorni, in Grecia no (ultimo giorno il 15 settembre), la Roma ha chiuso nelle ultime ore un’operazione in uscita. Si tratta di Anass Salah-Eddine che saluterà i giallorossi per trasferirsi al Panathinaikos

La Roma ha chiuso un'altra operazione in uscita. Lo ha fatto nelle ultime ore verso la Grecia (dove la sessione estiva del mercato andrà avanti ancora tre giorni). Anass-Salah Eddine saluterà nuovamente i giallorossi trasferendosi in prestito con diritto di riscatto al Panathinaikos. Non è prevista nella formula alcuna possibilità affinché possa scattare l’obbligo. Il terzino è atteso nella giornata di oggi (sabato 12 settembre) in Grecia per le visite mediche. In prestito al Psv nella scorsa stagione, il calciatore marocchino aveva giocato 17 partite nel campionato olandese.