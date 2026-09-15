Dopo un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate, il Bologna va verso il cambio di panchina. Vicino l'esonero per Domenico Tedesco, che aveva firmato col club in estate. Al suo posto dovrebbe arrivare Palladino che, prima, deve risolvere il suo contratto con l'Atalanta
CAMBI DI ALLENATORE IN A, QUANTI CE NE SONO STATI NEGLI ULTIMI 10 ANNI
Cambio in casa Bologna: Tedesco verso l'esonero, pronto Palladino. Sarebbe questo il secondo cambio di panchina del campionato dopo quello in casa Fiorentina tra Vanoli e Grosso. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato, con un solo punto raccolto (2-2 col Sassuolo) e tre sconfitte nelle prime quattro giornate: Lazio, Atalanta e — l'ultima — col Napoli. Domenico Tedesco era arrivato in estate, prendendo il posto di Italiano. Si pensava potesse avere un'ultima chance nel prossimo weekend contro il Toro, ma il club sta pensando concretamente all'esonero immediato
Palladino il nome per il Bologna
Al suo posto dovrebbe esserci Raffaele Palladino che, prima, dovrà risolvere il contratto ancora in essere con l'Atalanta. Palladino ha guidato in A il Monza, la Fiorentina e poi proprio il club bergamasco, subentrando a stagione in corso nel 2025/26 e chiudendo il campionato al settimo posto. Nel caso di conferma, Palladino potrebbe già guidare la squadra in allenamento nella giornata di mercoledì 16 settembre. Sarebbe subito atteso dalla sua prima partita in carica da allenatore rossoblù, in programma sabato alle 15 in casa contro il Torino.