Cambio in casa Bologna: Tedesco verso l'esonero, pronto Palladino. Sarebbe questo il secondo cambio di panchina del campionato dopo quello in casa Fiorentina tra Vanoli e Grosso. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato, con un solo punto raccolto (2-2 col Sassuolo) e tre sconfitte nelle prime quattro giornate: Lazio, Atalanta e — l'ultima — col Napoli. Domenico Tedesco era arrivato in estate, prendendo il posto di Italiano. Si pensava potesse avere un'ultima chance nel prossimo weekend contro il Toro, ma il club sta pensando concretamente all'esonero immediato