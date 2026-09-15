Weekend di gol per quattro giocatori ex Milan. Füllkrug ha trovato il pari del Werder Brema contro il Colonia, Gimenez ha segnato su rigore con il Porto e Nkunku è andato a segno nel largo successo del Lipsia sull'Amburgo. A loro si è aggiunto anche Noah Okafor, autore del 4-0 del Leeds contro il Newcastle. Di seguito i video delle reti e com'è andato il loro weekend

LE PAROLE DI AMORIM A SKY PRE MILAN-BENFICA