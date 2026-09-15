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Milan, da Nkunku a Okafor: quattro ex rossoneri in gol nello stesso weekend. VIDEO

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Weekend di gol per quattro giocatori ex Milan. Füllkrug ha trovato il pari del Werder Brema contro il Colonia, Gimenez ha segnato su rigore con il Porto e Nkunku è andato a segno nel largo successo del Lipsia sull'Amburgo. A loro si è aggiunto anche Noah Okafor, autore del 4-0 del Leeds contro il Newcastle. Di seguito i video delle reti e com'è andato il loro weekend

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Füllkrug ha aperto il weekend dei gol realizzati in giro per l'Europa dagli ex giocatori del Milan: l'attaccante tedesco sabato 12 settembre ha segnato contro il Werder Brema. Sempre sabato, è arrivata anche la rete di Gimenez su rigore. Domenica 13 settembre, invece, Christopher Nkunku è andato a segno nel 5-0 del Lipsia contro l'Amburgo mentre Okafor ha segnato con il Leeds lunedì 14 settembre.

Nkunku torna a gonfirare il suo palloncino

Entrato a gara in corso, Nkunku ha firmato al 74' il momentaneo 4-0 su assist di Nusa, partecipando alla goleada della squadra tedesca. Per il francese è il primo gol dopo il ritorno a Lipsia e qui di seguito il video della rete realizzata dall'attaccante, in prestito oneroso con diritto di riscatto, che è tornato a esultare col suo palloncino.

Fullkrug, seconda rete consecutiva col Werder Brema

Gol anche per l'ex Niclas Fullkrug che firma al 69' l'1-1 del Werder Brema sul campo del Colonia. Il centravanti tedesco trova così la rete per la seconda giornata consecutiva in Bundesliga dopo quella realizzata contro il Lipsia. Il tedesco era arrivato al Milan a gennaio 2026, in prestito.

Anche l'ex Okafor in gol in Premier League

Nel weekend trova il gol anche Noah Okafor. Lo svizzero va a segno con un bel tiro in controbalzo col Leeds contro il Newcastle, firmando una delle reti del successo del Leeds. L'attaccante è stato ceduto a titolo definitivo nell'estate del 2025 al club inglese.

Gimenez, prima rete con il Porto

Santiago Gimenez si sblocca con la nuova maglia. L'attaccante messicano, in prestito dai rossoneri, entra nella ripresa contro il Casa Pia e nel recupero trasforma il rigore del definitivo 4-1 del Porto. Il "Bebote" ha lasciato i rossoneri in estate in prestito con diritto di riscatto.

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