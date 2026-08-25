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Como-Kean, nuova offerta da 40 milioni: si attende la risposta della Fiorentina

Calciomercato

Il Como ha fatto una nuova offerta alla Fiorentina per il cartellino di Moise Kean. Operazione da quasi 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La squadra di Fabregas si aspetta una risposta entro 48 ore, ma il club viola non ha ancora dato l'ok al trasferimento perché prima vuole trovare un sostituto all'altezza

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Moise Kean è l'obiettivo numero uno del Como per l'attacco e la squadra di Fabregas nella giornata di lunedì 24 agosto ha presentato una seconda offerta alla Fiorentina per il cartellino del classe 2000. Operazione da circa 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma che il club viola non ha ancora dato il suo ok. La squadra di Grosso, infatti, vuole prima trovare un sostituto all'altezza, obiettivo non semplice. Il Como attende una risposta entro le prossime 48 ore.

Le parole di Paratici

Nel pre partita della sfida contro la Roma, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici aveva spiegato: "Non abbiamo bisogno di vendere, abbiamo una società solida. Siamo attenti alle opportunità che ci saranno per completare la squadra. I nostri giocatori sono in vendita solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta congrua e poi se troviamo un sostituto alla pari o migliore di lui. Vedremo cosa succederà".

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