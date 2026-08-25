Napoli, pressing su Guiu: pronti 15-16 milioni per chiudere

L'obiettivo numero uno del Napoli per l'attacco è Marc Guiu. Il club azzurro è pronto a offrire al Chelsea 15/16 milioni di euro più bonus per il cartellino del classe 2006, che è alla ricerca di maggior minutaggio

Il Napoli è alla ricerca di un altro attaccante e in cima alla lista degli obiettivi c'è Marc Guiu. Il giocatore del Chelsea è il preferito dal club azzurro, che è pronto a fare un investimento importante, da 15/16 milioni di euro più bonus. Il giocatore è alla ricerca di maggiore minutaggio e per il Napoli sarebbe anche un'occasione per quanto riguarda il regolamento di Serie A, visto che essendo un classe 2006 verrebbe tesserato come 'fuori lista', non andando così a occupare uno slot extra nella rosa dei giocatori da registrare per il campionato.