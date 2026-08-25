Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Napoli, pressing su Guiu: pronti 15-16 milioni per chiudere

Calciomercato

L'obiettivo numero uno del Napoli per l'attacco è Marc Guiu. Il club azzurro è pronto a offrire al Chelsea 15/16 milioni di euro più bonus per il cartellino del classe 2006, che è alla ricerca di maggior minutaggio

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Napoli è alla ricerca di un altro attaccante e in cima alla lista degli obiettivi c'è Marc Guiu. Il giocatore del Chelsea è il preferito dal club azzurro, che è pronto a fare un investimento importante, da 15/16 milioni di euro più bonus. Il giocatore è alla ricerca di maggiore minutaggio e per il Napoli sarebbe anche un'occasione per quanto riguarda il regolamento di Serie A, visto che essendo un classe 2006 verrebbe tesserato come 'fuori lista', non andando così a occupare uno slot extra nella rosa dei giocatori da registrare per il campionato.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 25 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Napoli, pressing su Guiu: pronti 15-16 milioni

Calciomercato

L'obiettivo numero uno del Napoli per l'attacco è Marc Guiu. Il club azzurro è pronto a offrire...

Juve, nuovi contatti con l'Atletico per Sorloth

Calciomercato

La Juventus cerca ancora un numero 9 ed è tornato di moda il nome di Sorloth, calciatore che i...

Como-Diego Carlos, intesa con il Fenerbahce

Calciomercato

Il Como ha trovato l'intesa di massima con il Fenerbahce per il ritorno a titolo definitivo di...

Lazio-Pinamonti, chiusura nelle prossime ore

Calciomercato

La società biancoceleste cambia la formula per l'attaccante del Sassuolo: non più prestito, ma...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE