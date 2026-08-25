Roma, Oosterwolde è arrivato a Ciampino. VIDEO

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Roma-Oosterwolde, il giocatore è arrivato all'aeroporto di Ciampino. VIDEO

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Jayden Oosterwolde è atterrato all'aeroporto di Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia della Roma. Il terzino ora svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso. L'olandese arriva in in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (alto numero di presenze). Nel VIDEO l'arrivo di Oosterwolde

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