Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Il Sassuolo avanza per Esposito e Belghali: Pinamonti verso la Lazio

sassuolo

I neroverdi stanno spingendo per definire lo scambio di prestiti con Ciervo che porterebbe Sebastiano Esposito in Emilia, oltre a trattare con il Verona per l'arrivo del difensore Rafik Belghali. Sul fronte uscite, il Sassuolo conta di chiudere proprio oggi la cessione di Andrea Pinamonti, pronto a trasferirsi alla Lazio

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Sassuolo si prepara a due colpi in entrata. Dopo aver avviato i contatti con il Cagliari per Sebastiano Esposito, i neroverdi hanno superato la concorrenza del Torino e avanzano per chiudere con uno scambio di prestiti (con Ciervo che andrebbe in rossoblù dopo aver giocato la scorsa stagione al Cesena). In parallelo, il Sassuolo punta a definire con il Verona anche per l'arrivo in Emilia di Rafik Belghali

Pinamonti verso la Lazio

Contestualmente, il Sassuolo sta lavorando anche per il mercato in uscita. Nelle prossime ore, i neroverdi contano di chiudere anche per la cessione di Andrea Pinamonti, dopo che la Lazio ha deciso di cambiare la formula dell'operazione, passando da un prestito a un trasferimento a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Leggi anche

Lazio-Pinamonti, chiusura nelle prossime ore

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 25 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Napoli, pressing su Guiu: pronti 15-16 milioni

Calciomercato

L'obiettivo numero uno del Napoli per l'attacco è Marc Guiu. Il club azzurro è pronto a offrire...

Juve, nuovi contatti con l'Atletico per Sorloth

Calciomercato

La Juventus cerca ancora un numero 9 ed è tornato di moda il nome di Sorloth, calciatore che i...

Como-Diego Carlos, intesa con il Fenerbahce

Calciomercato

Il Como ha trovato l'intesa di massima con il Fenerbahce per il ritorno a titolo definitivo di...

Lazio-Pinamonti, chiusura nelle prossime ore

Calciomercato

La società biancoceleste cambia la formula per l'attaccante del Sassuolo: non più prestito, ma...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE