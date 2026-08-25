I neroverdi stanno spingendo per definire lo scambio di prestiti con Ciervo che porterebbe Sebastiano Esposito in Emilia, oltre a trattare con il Verona per l'arrivo del difensore Rafik Belghali. Sul fronte uscite, il Sassuolo conta di chiudere proprio oggi la cessione di Andrea Pinamonti, pronto a trasferirsi alla Lazio

Il Sassuolo si prepara a due colpi in entrata. Dopo aver avviato i contatti con il Cagliari per Sebastiano Esposito , i neroverdi hanno superato la concorrenza del Torino e avanzano per chiudere con uno scambio di prestiti (con Ciervo che andrebbe in rossoblù dopo aver giocato la scorsa stagione al Cesena). In parallelo, il Sassuolo punta a definire con il Verona anche per l'arrivo in Emilia di Rafik Belghali .

Pinamonti verso la Lazio

Contestualmente, il Sassuolo sta lavorando anche per il mercato in uscita. Nelle prossime ore, i neroverdi contano di chiudere anche per la cessione di Andrea Pinamonti, dopo che la Lazio ha deciso di cambiare la formula dell'operazione, passando da un prestito a un trasferimento a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus.