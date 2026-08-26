L'asse tra Chelsea e Atalanta torna a scaldarsi dopo l'operazione che ha portato Marco Palestra a Londra. I Blues sono infatti vicini a Honest Ahanor , con la trattativa entrata nella fase decisiva. Contatti in corso tra i due club per trovare l'intesa finale: pronta un'offerta superiore ai 40 milioni di euro

Dopo aver definito l'operazione per Marco Palestra, il Chelsea è pronto a tornare a pescare in casa Atalanta. Il prossimo obiettivo dei Blues è Honest Ahanor, per il quale la trattativa tra i due club è entrata nel vivo. Le parti sono al lavoro e l'intesa economica dovrebbe superare i 40 milioni di euro. Un'operazione importante che confermerebbe ancora una volta l'attenzione del Chelsea nei confronti dei giovani talenti italiani.

Dopo Palestra, altro giovane verso Londra

L'eventuale arrivo di Ahanor a Stamford Bridge rappresenterebbe il secondo affare tra Chelsea e Atalanta in questa sessione di mercato. Come raccontato, infatti, Marco Palestra è già volato a Londra per un'operazione da 57 milioni di euro più 3 di bonus, con l'Atalanta che manterrà anche il 10% sulla futura rivendita.