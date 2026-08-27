Calciomercato, le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di giovedì 27 agosto agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23 da Capri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Milan, Leao tra Galatasaray e Aston Villa: a Rafa la decisione
- Juventus, la cessione di David può sbloccare Kessie
- Kean spinge per il Como
- E intanto la squadra di Fabregas è in chiusura per Ricci
- Napoli, per l'attacco si avanza per Guiu del Chelsea
- Atalanta, Ahanor verso il Chelsea: contatti per trovare l'intesa
- Roma, idea Morato se parte Ziolkowski
- Parma-Fabbian, si può chiudere
- Fiorentina, il Nottingham offre 7 milioni per Dodo
- Lazio, ufficiale Pinamonti
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie A
- Serie B: la gallery con tutti gli affari dell'estate
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Bouaddi al City: le cessioni più care della storia del Lille
Non solo Bouaddi, che balza al primo posto, ecco le cessioni più care della storia del Lille
Le cessioni record del Lille: Bouaddi al 1° posto. CLASSIFICAVai al contenuto
Genoa in pressing per Cancellieri: si vuole chiudere a breve
Il Genoa spinge per regalare a Daniele de Rossi un rinforzo in attacco: l'obiettivo è Matteo Cancellieri, esterno della Lazio in scadenza nel 2027. Anche la Fiorentina è sul giocatore, ma non ha mai affondato realmente il colpo. I rossoblù attendono l'ok definitivo del giocatore.
Palermo, ufficiale Perin dalla Juventus
Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo. Il portiere ex Juventus ha firmato un contratto pluriennale. Lascia i bianconeri dopo 8 anni
Manchester City, ufficiale l'arrivo di Bouaddi
Il Manchester City ha annunciato il sostituto di Rodri: è il 18enne marocchino Ayyoub Bouaddi, che arriva dal Lille per 95 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2031
Serie B, Brunori ufficiale all'Ascoli
Dopo Palermo e Sampdoria, per Matteo Brunori è pronta una nuova avventura in Serie B: è un nuovo giocatore dell'Ascoli. Operazione in prestito con diritto di riscatto
Matteo Brunori è un nuovo giocatore dell'AscoliVai al contenuto
Fiorentina, il Nottingham su Dodô: offerti 7 milioni
Interesse dalla Premier League per Dodô: il Nottingham Forest ha fatto un'offerta alla Fiorentina da 7 milioni di euro. Una proposta ritenuta troppo bassa dalla società viola. Al momento le parti restano distanti: per proseguire nella trattativa servirà un rilancio del Nottingham Forest, chiamato ad avvicinarsi alle richieste della Fiorentina
Parma, si può chiudere per Fabbian della Fiorentina
Giovanni Fabbian può diventare un nuovo giocatore del Parma. Il centrocampista piace a Carlos Cuesta e nelle prossime ore si può chiudere il suo trasferimento dalla Fiorentina
Atalanta, Ahanor verso il Chelsea: contatti per trovare l'intesa
L'asse tra Chelsea e Atalanta torna a scaldarsi dopo l'operazione che ha portato Marco Palestra a Londra. I Blues sono infatti vicini a Honest Ahanor, con la trattativa entrata nella fase decisiva. Contatti in corso tra i due club per trovare l'intesa finale: pronta un'offerta superiore ai 40 milioni di euro
Intanto il Monza chiude per Ngonge
Il club brianzolo ha chiuso per Cyril Ngonge dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di oggi atteso lo scambio dei documenti per poi programmare visite mediche e firma
Newcastle, ufficiale Nico Gonzalez
Il Newcastle ha ufficializzato l'acquisto di Nico Gonzalez dal Manchester City. Operazione da 56 milioni di euro. Il centrocampista spagnolo, di 24 anni, indosserà la maglia numero 6
Newcastle, ufficiale Nico Gonzalez dal City: le cifre del trasferimentoVai al contenuto
Roma, idea Morato del Nottingham Forest se Ziolkowski va al Monza
La Roma valuta un nuovo innesto in difesa se dovesse partire Ziolkowski: il Monza ha messo nel mirino il difensore polacco che ha già dato il via libera al trasferimento. Si attende l'ok dei giallorossi che hanno individuato in Morato del Nottingham Forest il sostituto. Entrambe le operazioni dovrebbero essere fatte in prestito
Sassuolo, accordo con Sebastiano Esposito: oggi le visite
Sebastiano Esposito sarà un nuovo giocatore del Sassuolo: trovato l'accordo economico con il giocatore e con il Cagliari sulla base di uno scambio di prestiti con Riccardo Ciervo che fa il percorso inverso. Oggi le visite mediche
Fiorentina, Kean spinge per il Como: il club lo multa e si allena da solo
Si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino di ieri presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società, una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club viola ha deciso di multarlo, riconvocandolo nel pomeriggio per allenarsi individualmente. Inoltre la Fiorentina non accetterà l'offerta del Como prima di aver trovato il sostituto
Como-Ricci, operazione in chiusura
Il Como è in chiusura per l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Ricci dal Milan. Il centrocampista italiano si prepara a diventare un nuovo giocatore della squadra di Fabregas
Lazio, ufficiale Pinamonti
Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo da circa 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus. L'attaccante indosserà la maglia numero 9
Napoli, per l'attacco si avanza per Guiu del Chelsea
Il Napoli continua a lavorare per completare il reparto offensivo e nelle ultime ore ha intensificato i contatti per Marc Guiu. L'attaccante spagnolo del Chelsea è diventato un obiettivo concreto degli azzurri, alla ricerca di un profilo giovane dopo la partenza di Romelu Lukaku. Il classe 2006 può rappresentare un'opportunità interessante per la sua situazione da 'fuori lista'
Juventus, la cessione di David può sbloccare Kessie e Zirkzee
La Juventus insiste per Franck Kessie ma prima serviranno delle cessioni. L'uscita di Miretti, infatti, non è sufficiente da un punto di vista economico per via del settlement agreement con la Uefa, perché l'ivoriano ha un ingaggio superiore al classe 2003. Per sbloccare la situazione, l'idea dei bianconeri è quella di vendere quindi Jonathan David, che potrebbe sbloccare anche l'arrivo di Joshua Zirkzee
Lecce, ufficiale Ilic
Trasferimento in prestito con diritto di riscatto per il centrocampista classe 2001, che è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso
Lecce, ufficiale Ivan Ilic: svelato il numero di magliaVai al contenuto
Chi per il dopo Leao? Il Milan pensa ad Alvyn Sanches
La possibile partenza di Leao può spingere il Milan a intervenire sulla trequarti. Tra i profili seguiti c'è Alvyn Sanches, classe 2003 dello Young Boys, apprezzato da tempo dall'area scouting rossonera e ritenuto adatto al sistema di Amorim. Non c'è ancora una trattativa avanzata, ma ci sono stati nuovi contatti e il suo nome è nella lista dei possibili rinforzi che il club sta valutando in queste ore. Non è detto, però, che i rossoneri vadano ad acquistare un nuovo attaccante nel corso di questa sessione di mercato.
Milan, intesa con il Galatasaray per la cessione di Leao ma l'Aston Villa rilancia
Il futuro di Rafael Leao è tutt'altro che scritto. Il Milan nelle scorse ore ha trovato l'accordo con il Galatasaray per 45 milioni di euro più bonus, ma ora l'Aston Villa ha rilanciato, offrendo 42 milioni più 3 di bonus. Per quanto riguarda l'ingaggio, il club turco offre 10 milioni più 2 di bonus, ma l'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus. La decisione finale spetterà a Leao
Udinese, iniziate le visite mediche di Mrozek
Il nuovo portiere dell'Udinese ha iniziato le visite mediche con il club bianconero