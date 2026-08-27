Calciomercato, le news di oggi LIVE

La possibile partenza di Leao può spingere il Milan a intervenire sulla trequarti. Tra i profili seguiti c'è Alvyn Sanches, classe 2003 dello Young Boys, apprezzato da tempo dall'area scouting rossonera e ritenuto adatto al sistema di Amorim. Non c'è ancora una trattativa avanzata, ma ci sono stati nuovi contatti e il suo nome è nella lista dei possibili rinforzi che il club sta valutando in queste ore. Non è detto, però, che i rossoneri vadano ad acquistare un nuovo attaccante nel corso di questa sessione di mercato.