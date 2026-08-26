Alvaro Morata potrebbe presto salutare il Como. Sull'attaccante ha messo gli occhi il Leganes, formazione di Segunda Division, avviando i dialoghi con il club biancoblù. Le parti sono al lavoro per trovare un'intesa, ma l'ostacolo principale resta il nodo legato all'ingaggio
Alvaro Morata potrebbe lasciare presto il Como. Per l'attaccante si è mosso il Leganes, che milita in Segunda Division, che ha mostrato ai biancoblù l'interesse per il giocatore e le parti stanno lavorando per trovare un'intesa. L'ostacolo principale è legato all'ingaggio del giocatore: per arrivare a un accordo economico, infatti, sarebbe necessario anche un contributo da parte del Como per lo stipendio.
Poco spazio in campo
Dopo aver concluso una stagione difficile con zero reti, Alvaro Morata non sta trovando tanto spazio tra precampionato e le prime gare ufficiali. Contro l'Udinese al debutto in Serie A non è nemmeno sceso in campo, con Fabregas che gli preferisce ormai Douvikas (in attesa di Kean). Una situazione che potrebbe portare lo spagnolo a cambiare squadra in questi ultimi giorni di mercato.