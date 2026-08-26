Alvaro Morata potrebbe presto salutare il Como. Sull'attaccante ha messo gli occhi il Leganes, formazione di Segunda Division, avviando i dialoghi con il club biancoblù. Le parti sono al lavoro per trovare un'intesa, ma l'ostacolo principale resta il nodo legato all'ingaggio

Alvaro Morata potrebbe lasciare presto il Como. Per l'attaccante si è mosso il Leganes, che milita in Segunda Division, che ha mostrato ai biancoblù l'interesse per il giocatore e le parti stanno lavorando per trovare un'intesa. L'ostacolo principale è legato all'ingaggio del giocatore: per arrivare a un accordo economico, infatti, sarebbe necessario anche un contributo da parte del Como per lo stipendio.