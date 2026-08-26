Si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società, una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas

Kean spinge per il trasferimento al Como. L'attaccante non si è voluto allenare questa mattina e si è presentato in ritardo per la seduta al Viola Park. Non si tratta di una scelta concordata con la società, ma una decisione presa dal giocatore che vuole forzare la Fiorentina ad accettare l'offerta del Como. Un cambio di intenti - dopo che fino a lunedì il classe 2000 non aveva manifestato segni di insofferenza - per raggiungere il prima possibile Fabregas in biancoblù. Kean non si è sentito nelle condizioni per allenarsi, ma i viola non cambiano la loro posizione: per lasciarlo partire devono prima trovare un sostituto all'altezza.