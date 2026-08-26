Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Kean non si allena con la Fiorentina: l'attaccante spinge per il Como

fiorentina

Si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società, una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Kean spinge per il trasferimento al Como. L'attaccante non si è voluto allenare questa mattina e si è presentato in ritardo per la seduta al Viola Park. Non si tratta di una scelta concordata con la società, ma una decisione presa dal giocatore che vuole forzare la Fiorentina ad accettare l'offerta del Como. Un cambio di intenti - dopo che fino a lunedì il classe 2000 non aveva manifestato segni di insofferenza - per raggiungere il prima possibile Fabregas in biancoblù. Kean non si è sentito nelle condizioni per allenarsi, ma i viola non cambiano la loro posizione: per lasciarlo partire devono prima trovare un sostituto all'altezza.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di mercoledì 26 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Asllani verso l'Al Jazira: trattativa avanzata

inter

Trattativa avanzata tra Inter e Al Jazira per il trasferimento di Kristjan Asllani. I due club...

Contatti Leao-Aston Villa, ma il Gala non molla

Calciomercato

Rafael Leao può lasciare il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato. L'Aston Villa ha...

Kessié, non solo Juve: si inserisce anche la Roma

Calciomercato

Non solo la Juventus: anche la Roma si è detta interessata a Franck Kessié e si è inserita nella...

Como-Kean, nuova offerta da 35+5 milioni

Calciomercato

Il Como ha fatto una nuova offerta alla Fiorentina per il cartellino di Moise Kean. Operazione da...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE