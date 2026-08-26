Fiorentina, per Dodô offerta da 7 milioni del Nottingham Forest: il club viola rifiutaCalciomercato
Interesse dalla Premier League per Dodô: il Nottingham Forest ha fatto un'offerta alla Fiorentina da 7 milioni di euro. Una proposta ritenuta troppo bassa dalla società viola. Al momento le parti restano distanti: per proseguire nella trattativa servirà un rilancio del Nottingham Forest, chiamato ad avvicinarsi alle richieste della Fiorentina
Il Nottingham Forest prova ad affondare il colpo per Dodô. Il club inglese ha presentato una prima proposta alla Fiorentina da 7 milioni di euro per il terzino. La cifra, però, non è stata ritenuta sufficiente dalla società viola, che ha giudicato l'offerta troppo bassa. La trattativa, di conseguenza, non è ancora entrata nella fase decisiva e c'è distanza tra le parti.
Servirà un rilancio del Nottngham
Il club inglese dovrà dunque aumentare la propria proposta per avvicinarsi alle richieste dei viola e provare a sbloccare l'operazione. La prima offerta da 7 milioni rappresenta comunque una conferma dell'interesse concreto del Nottingham, che punta a rinforzare la fascia destra con Dodô. Ora la palla passa di nuovo agli inglesi: sarà necessario un rilancio per riaprire il dialogo.