Il Nottingham Forest prova ad affondare il colpo per Dodô. Il club inglese ha presentato una prima proposta alla Fiorentina da 7 milioni di euro per il terzino. La cifra, però, non è stata ritenuta sufficiente dalla società viola, che ha giudicato l'offerta troppo bassa. La trattativa, di conseguenza, non è ancora entrata nella fase decisiva e c'è distanza tra le parti.

Servirà un rilancio del Nottngham

Il club inglese dovrà dunque aumentare la propria proposta per avvicinarsi alle richieste dei viola e provare a sbloccare l'operazione. La prima offerta da 7 milioni rappresenta comunque una conferma dell'interesse concreto del Nottingham, che punta a rinforzare la fascia destra con Dodô. Ora la palla passa di nuovo agli inglesi: sarà necessario un rilancio per riaprire il dialogo.