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Juventus-Kessie, i dettagli dell'offerta bianconera per evitare il sorpasso della Roma

Calciomercato

Juventus e Roma ci provano per Kessie. I bianconeri hanno la priorità del giocatore ma stanno valutando se attendere prima un'altra uscita a centrocampo - dopo quella di Miretti al Besiktas - o chiudere per l'arrivo dell'ivoriano a Torino. Intanto i giallorossi hanno portato avanti i contatti con l'agente nella serata di martedì 25 agosto e tentato il sorpasso

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È corsa a due tra Roma e Juventus per Franck Kessie. I giallorossi hanno incontrato nella serata di martedì 25 agosto l'agente del giocatore, provando a giocare d'anticipo rispetto ai bianconeri. La Juve infatti, sebbene si fosse mossa prima e abbia la priorità del centrocampista, sta valutando in queste ore se forzare per il suo arrivo a Torino senza aspettare di completare prima un'altra cessione in quel reparto (dopo il trasferimento di Miretti al Besiktas). 

I dettagli dell'offerta bianconera

La Juve prova a trovare una soluzione già in giornata, mantenendo i contatti con l'entourage del giocatore, visto che Luciano Spalletti insiste per averlo in rosa il prima possibile. L'offerta dei bianconeri per l'ivoriano è un contratto di due anni più l'opzione per un terzo. Sono ore decisive per capire se la Juventus riuscirà a portare Kessie a Torino o subirà il sorpasso della Roma. 

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