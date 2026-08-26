Il futuro di Rafael Leao è tutt'altro che scritto. Il Milan nelle scorse ore ha trovato l'accordo con il Galatasaray per 45 milioni di euro più bonus, ma ora l'Aston Villa ha rilanciato, offrendo 42 milioni più 3 di bonus. La decisione finale spetterà al giocatore

Il Galatasaray ha trovato l' accordo con il Milan per il cartellino di Rafael Leao per 45 milioni più bonus, ma ora bisognerà capire se il portoghese accetterà questa soluzione o meno. Il club turco ha offerto al giocatore 10 milioni più 2 di bonus , ma l'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus . Nel frattempo, l'Aston Villa ha fatto un nuovo rilancio, arrivando a offrire 42 milioni più 3 di bonus e 7 al giocatore . La scelta finale spetterà a Leao, che dovrà decidere in quale squadra giocare.

Quali saranno le mosse del Milan per il dopo-Leao

La possibile partenza di Leao può spingere il Milan a intervenire sulla trequarti. Tra i profili seguiti c'è Alvyn Sanches, classe 2003 dello Young Boys, apprezzato da tempo dall'area scouting rossonera e ritenuto adatto al sistema di Amorim. Non c'è ancora una trattativa avanzata, ma ci sono stati nuovi contatti e il suo nome è nella lista dei possibili rinforzi che il club sta valutando in queste ore. Non è detto, però, che i rossoneri vadano ad acquistare un nuovo attaccante nel corso di questa sessione di mercato.