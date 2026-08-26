Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Futuro Leao, l'Aston Villa rilancia: le ultime sul futuro del portoghese

calciomercato

Il futuro di Rafael Leao è tutt'altro che scritto. Il Milan nelle scorse ore ha trovato l'accordo con il Galatasaray per 45 milioni di euro più bonus, ma ora l'Aston Villa ha rilanciato, offrendo 42 milioni più 3 di bonus. La decisione finale spetterà al giocatore

CALCIOMERCATO NEWS LIVE

Il Galatasaray ha trovato l'accordo con il Milan per il cartellino di Rafael Leao per 45 milioni più bonus, ma ora bisognerà capire se il portoghese accetterà questa soluzione o meno. Il club turco ha offerto al giocatore 10 milioni più 2 di bonus, ma l'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus. Nel frattempo, l'Aston Villa ha fatto un nuovo rilancio, arrivando a offrire 42 milioni più 3 di bonus e 7 al giocatore. La scelta finale spetterà a Leao, che dovrà decidere in quale squadra giocare.

Quali saranno le mosse del Milan per il dopo-Leao

La possibile partenza di Leao può spingere il Milan a intervenire sulla trequarti. Tra i profili seguiti c'è Alvyn Sanches, classe 2003 dello Young Boys, apprezzato da tempo dall'area scouting rossonera e ritenuto adatto al sistema di Amorim. Non c'è ancora una trattativa avanzata, ma ci sono stati nuovi contatti e il suo nome è nella lista dei possibili rinforzi che il club sta valutando in queste ore. Non è detto, però, che i rossoneri vadano ad acquistare un nuovo attaccante nel corso di questa sessione di mercato.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Leao-Galatasaray, intesa di massima col Milan

calciomercato

Trattativa ai dettagli tra Milan e Galatasaray per Rafael Leao: c'è l'accordo di massima. I due...

Il Nottingham offre 7 milioni per Dodô

Calciomercato

Interesse dalla Premier League per Dodô: il Nottingham Forest ha fatto un'offerta alla Fiorentina...

Contatti tra Chelsea e Atalanta per Ahanor

Calciomercato

L'asse tra Chelsea e Atalanta torna a scaldarsi dopo l'operazione che ha portato Marco Palestra a...

Roma, idea Morato del Forest se parte Ziolkowski

Calciomercato

Ziolkowski è un obiettivo del Monza: il difensore ha aperto al possibile trasferimento in...

Lazio, Ratkov apre al trasferimento al Siviglia

Calciomercato

Petar Ratkov ha aperto al trasferimento. Dopo aver rifiutato Dinamo Mosca, Southampton e Stella...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE