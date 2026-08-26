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il commento

Il Milan di Amorim non è fatto per Leao

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni
©IPA/Fotogramma

Amorim è arrivato al Milan con un'idea precisa di calcio e la sta imponendo senza preoccuparsi troppo delle reazioni. Un sistema che può esaltare alcuni giocatori e penalizzarne altri, soprattutto Rafa Leao: un motivo in più per cui l'addio del numero 10 è sempre più inevitaible

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