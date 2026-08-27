Como-Ricci, operazione in chiusura: prestito con diritto di riscatto

Samuele Ricci è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Como. La squadra di Fabregas, infatti, è in chiusura per l'acquisto del centrocampista italiano in prestito con diritto di riscatto dal Milan

Il Como si muove ancora sul mercato ed è in chiusura per il trasferimento di Samuele Ricci. La squadra di Fabregas sta definendo gli ultimi dettagli con il Milan per un prestito con diritto di riscatto. Il classe 2001 nella passata stagione non è riuscito a trovare grande continuità in rossonero, collezionando 1 gol e 4 assist in 31 presenze in Serie A, ma con appena 1297 minuti giocati.