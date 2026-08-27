La Juventus continua a trattare per il ritorno in Italia di Franck Kessie. Come svelato dalle immagini di Pasquale Guarro, in mattinata c'è stato un incontro tra i bianconeri e gli agenti del centrocampista ivoriano. La squadra di Spalletti, infatti, sta procedendo con le trattative per anticipare la Roma, che si è inserita nell'operazione, e chiudere la trattativa anche senza dover aspettare un'ulteriore cessione, come quella di David. In serata le parti si riaggiorneranno

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