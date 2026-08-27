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Kean, Como e Fiorentina al lavoro sui bonus. Le news

Calciomercato

L'attaccante classe 2000 attende che Fiorentina e Como trovino l'accordo definitivo. I due club, per la precisione, stanno discutendo sui bonus dell'operazione. Allo stesso tempo, i viola sono al lavoro per il sostituto

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Moise Kean si avvicina al Como. La squadra di Fabregas e la Fiorentina stanno discutendo sui bonus, in modo che la società lombarda possa poi rimodellare l'ultima offerta (che per ora è di 35 milioni di euro più 5 di bonus) e trovare l'intesa definitiva. Dopo il braccio di ferro della giornata di mercoledì 26 agosto tra Kean e il club viola, con l'attaccante che aveva scelto di non presentarsi all'allenamento mattutino (ricevendo una multa), il classe 2000 potrebbe dire addio a Firenze dopo 79 partite giocate, 35 gol e 7 assist realizzati in tutte le competizioni. Nel frattempo, la Fiorentina continua a lavorare per trovare il sostituto.

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