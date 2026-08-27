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Milan, Leao tra Aston Villa e Galatasaray. Le news

Calciomercato

Rafael Leao si prepara a decidere il suo futuro: previsti in giornata infatti contatti sia con il Galatasaray (che ha già l'accordo con il Milan) che con l'Aston Villa. Il giocatore, intanto, è regolarmente a Milanello per allenarsi con la squadra in vista della sfida di campionato contro il Venezia, in programma venerdì alle ore 20.45

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Può essere la giornata di Rafael Leao. Sono infatti previsti nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto, contatti tra l'entourage del giocatore e l'Aston Villa, mentre nel pomeriggio è in programma un incontro tra Leao e il suo entourage con George Gardi, in rappresentanza del Galatasaray. Il club turco ha trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni di euro più bonus ed è dunque al lavoro per cercare l'intesa con il giocatore. L'Aston Villa, invece, ha proposto un prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42. Per quel che riguarda lo stipendio, il Galatasaray ha offerto al giocatore 10 milioni più 2 di bonus, mentre l'Aston Villa è arrivata a 7 milioni netti. L'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus.

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