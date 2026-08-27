Rafael Leao si prepara a decidere il suo futuro: previsti in giornata infatti contatti sia con il Galatasaray (che ha già l'accordo con il Milan) che con l'Aston Villa. Il giocatore, intanto, è regolarmente a Milanello per allenarsi con la squadra in vista della sfida di campionato contro il Venezia, in programma venerdì alle ore 20.45

Può essere la giornata di Rafael Leao. Sono infatti previsti nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto, contatti tra l'entourage del giocatore e l'Aston Villa, mentre nel pomeriggio è in programma un incontro tra Leao e il suo entourage con George Gardi, in rappresentanza del Galatasaray. Il club turco ha trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni di euro più bonus ed è dunque al lavoro per cercare l'intesa con il giocatore. L'Aston Villa, invece, ha proposto un prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42. Per quel che riguarda lo stipendio, il Galatasaray ha offerto al giocatore 10 milioni più 2 di bonus, mentre l'Aston Villa è arrivata a 7 milioni netti. L'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus.