Napoli, da Woltemade a Gabriel Jesus e Guiu: le ultime sull'attaccantenapoli
Il Napoli continua a lavorare per rinforare il reparto offensivo in questi ultimi giorni di mercato. Come raccontato in questi giorni, gli azzurri valutano diversi profili: Gabriel Jesus resta il preferito di Massimiliano Allegri, ma il Napoli ha avanzato anche per Marc Guiu - che sarebbe un investimento - e si è informato per un prestito di Nick Woltemade dal Newcastle
Continuano le valutazioni in casa Napoli su come rinforzare il reparto offensivo. Gabriel Jesus resta il preferito di Massimiliano Allegri, ma gli azzurri si sono portati avanti anche per Marc Guiu del Chelsea (considerato il classe 2006 più come un investimento anche per il futuro). Inoltre, il Napoli si è informato anche per Nick Woltemade del Newcastle, impostando i colloqui per un prestito.
Il Napoli 'tifa' per Leao all'Aston Villa
La decisione dipenderà molto dall'eventuale cessione di Noa Lang, in particolar modo dal tipo di formula se in prestito o a titolo definitivo. Per questo motivo, il Napoli fa il 'tifo' perché Leao scelga l'Aston Villa rispetto al Galatasaray, in modo tale da permettere ai turchi di virare sull'esterno olandese degli azzurri.