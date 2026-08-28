Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Zirkzee-Fiorentina, non c'è ancora l'ok del Manchester United: offerta per Beto

Calciomercato

Il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Joshua Zirkzee del Manchester United per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo: si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora per un piano b, ovvero Beto dell’Everton per cui è stata presentata un’offerta

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Fiorentina continua a lavorare per dare a Fabio Grosso un nuovo attaccante, visto che la trattativa tra il Como e Kean è ai dettagli finali. I viola hanno presentato una prima offerta ufficiale al Manchester United per Joshua Zirkzee. L'olandese ha aperto alla destinazione e le parti lavorano per un prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se non c'è ancora l'ok da parte degli inglesi. Parallelamente, Paratici sta mantenendo vivi i contatti per Beto e ha presentato una nuova proposta all'Everton

Leggi anche

Kean, manca ancora accordo Fiorentina-Como

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Lazio, idea Zhegrova della Juve: primi contatti

Calciomercato

La Lazio ha iniziato a muoversi per Edon Zhegrova. Il club biancoceleste ha avviato i primi...

Kean, manca ancora accordo Fiorentina-Como

Calciomercato

Non c'è ancora l'accordo definitivo tra la Fiorentina e il Como per la cessione di Moise Kean....

Il Lecce avvia azioni legali contro Banda

caso banda

Nuovi scenari nel caso Banda-Lecce, questa volta con la giustizia di mezzo. Il club...

Juventus, per Kessie manca ancora l'intesa

Calciomercato

Continua la trattativa tra la Juventus e Franck Kessie per trovare l'intesa definitiva e portare...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di venerdì 28 agosto agosto attraverso le notizie raccolte dalla...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE