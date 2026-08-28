Il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Joshua Zirkzee del Manchester United per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo: si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora per un piano b, ovvero Beto dell’Everton per cui è stata presentata un’offerta

La Fiorentina continua a lavorare per dare a Fabio Grosso un nuovo attaccante, visto che la trattativa tra il Como e Kean è ai dettagli finali. I viola hanno presentato una prima offerta ufficiale al Manchester United per Joshua Zirkzee. L'olandese ha aperto alla destinazione e le parti lavorano per un prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se non c'è ancora l'ok da parte degli inglesi. Parallelamente, Paratici sta mantenendo vivi i contatti per Beto e ha presentato una nuova proposta all'Everton.