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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di sabato 29 agosto agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Milan, Leao saluta: "L'amore che ho per questa squadra non finirà mai"

Leao al Galatasaray, le cifre dell'operazione

L'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus

Leao-Galatasaray, è fatta per il trasferimento dal Milan: le cifre dell'operazione

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Calciomercato: Altre Notizie

Leao: "L'amore che ho per il Milan non finirà mai"

Calciomercato

Dopo sette stagioni, Rafael Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray.  "È un...

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Con il sì di Rafael Leao al Galatasaray, il Milan ha subito avviato la caccia al sostituto...

Zirkzee, non c'è ancora ok dello United. Su Beto..

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Il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Joshua Zirkzee del Manchester United...

Leao ha scelto il Galatasaray: 43 mln + 2 al Milan

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Rafael Leao ha scelto il Galatasaray che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il...

Roma, offerta al Marsiglia per Balerdi

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La Roma ha mosso un passo concreto per Leonardo Balerdi, difensore argentino del Marsiglia già...
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