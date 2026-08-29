Qui tutta la giornata live di sabato 29 agosto agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero
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Calciomercato, le news di oggi
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Milan, Leao saluta: "L'amore che ho per questa squadra non finirà mai"
Leao al Galatasaray, le cifre dell'operazione
L'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus