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Il protagonista

Kessié, la sorpresa in un blitz alla fine del giro del mondo

Pier Francesco Monachino

Pier Francesco Monachino
@Foto Instagram Atalanta

Tornare all'Atalanta non è stata naturalmente solo una scelta di cuore, ma un filo che si ricongiunge e che per Kessié ha un valore altissimo. Perché si è bloccata la trattativa con la Juventus, il blitz di Percassi e Giuntoli e un'operazione clamorosa messa a segno in pochissime ore

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