Dai dilettanti inglesi alla Serie A svedese per 1,7 milioni: battuto il record di Vardy

Dai dilettanti inglesi alla Serie A svedese per 1,7 milioni: battuto il record di Vardyla storia
Dopo tre offerte rifiutate, il Boreham Wood (club di quinta serie inglese) ha ceduto al Djurgardens (prima divisione svedese) il giocatore Abdul Abdulmalik per una cifra superiore a 1,75 milioni di euro. Nessuna squadra dilettantistica britannica aveva mai incassato così tanto per un calciatore: battuto il record di Jamie Vardy, che nel 2012 si trasferì dal Fleetwood Town al Leicester per 1,2 milioni
Era diventata la storia romantica dell’estate. Il Boreham Wood, club di quinta serie inglese, aveva rifiutato ben tre offerte dal Djurgardens, club di prima divisione svedese, per il suo giocatore Abdul Abdulmalik: 876 mila euro, poi 1,2 milioni, poi ancora 1,75 milioni. Sembrava una follia: il no del club ha dato vita a una vicenda d'altri tempi. Apparentemente... Un presidente di quinta serie (Danny Hunter) che rifiuta cifre a sei zeri da una big del calcio professionistico europeo. Ma il Djurgardens non hanno mollato: il club svedese ha rilanciato offrendo una cifra superiore a 1,75 milioni di euro e il Boreham Wood alla fine ha ceduto e non è riuscito a trattenere il proprio beniamino. Ma almeno ha riscritto la storia del calcio dilettantistico inglese. Il punto di riferimento era Jamie Vardy, che nel 2012 passò dal Fleetwood Town (in quinta serie) al Leicester (in seconda serie) per 1,2 milioni di euro. Quel record è rimasto imbattuto per 14 anni. Poi è arrivato Abdul Abdulmalik.
Da svincolato alla lotta per l'Europa: chi è Abdulmalik
Il calciatore britannico è il perfetto esempio di come i dilettanti possano salvare una carriera: cresciuto nel settore giovanile del Millwall, nel 2024 era stato svincolato e, dopo un provino andato male al Portsmouth (seconda serie inglese), sembrava calcisticamente finito. Il Boreham Wood gli ha dato fiducia e lui ha ripagato la squadra con una stagione da 17 gol e 10 assist, inclusa una prestazione da protagonista (un gol e un assist) nella finale playoff di National League a Wembley persa contro il Rochdale. Ora arriva un salto clamoroso: dai campi di provincia alla massima serie svedese, in un club che lotta per qualificarsi alle competizioni europee.