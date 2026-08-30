Dai dilettanti inglesi alla Serie A svedese per 1,7 milioni: battuto il record di Vardy

Era diventata la storia romantica dell’estate. Il Boreham Wood, club di quinta serie inglese, aveva rifiutato ben tre offerte dal Djurgardens, club di prima divisione svedese, per il suo giocatore Abdul Abdulmalik: 876 mila euro, poi 1,2 milioni, poi ancora 1,75 milioni. Sembrava una follia: il no del club ha dato vita a una vicenda d'altri tempi. Apparentemente... Un presidente di quinta serie (Danny Hunter) che rifiuta cifre a sei zeri da una big del calcio professionistico europeo. Ma il Djurgardens non hanno mollato: il club svedese ha rilanciato offrendo una cifra superiore a 1,75 milioni di euro e il Boreham Wood alla fine ha ceduto e non è riuscito a trattenere il proprio beniamino. Ma almeno ha riscritto la storia del calcio dilettantistico inglese. Il punto di riferimento era Jamie Vardy, che nel 2012 passò dal Fleetwood Town (in quinta serie) al Leicester (in seconda serie) per 1,2 milioni di euro. Quel record è rimasto imbattuto per 14 anni. Poi è arrivato Abdul Abdulmalik.